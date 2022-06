QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Nachmittag nahe Nulllinie

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 07.06.2022 16:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,21 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,45 EUR nach. Bei 42,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.712 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 51,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,80 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,95 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,55 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 USD je Aktie generiert. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 628,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 567,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,63 USD je Aktie belaufen.

