QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag leichter

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 39,18 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 39,18 EUR. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 39,18 EUR. Bei 39,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.598 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 10,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 16,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

