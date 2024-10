QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

QIAGEN im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,57 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 39,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,59 EUR. Bei 39,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 34.710 QIAGEN-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,30 Prozent auf 496,35 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

