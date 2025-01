QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,25 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 44,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.209 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (36,59 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,32 Prozent.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,45 EUR an.

Am 06.11.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,35 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 501,87 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,46 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

