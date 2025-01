QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,16 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 44,16 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 44,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 43,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.361 QIAGEN-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2025 auf bis zu 44,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 0,48 Prozent wieder erreichen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,35 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 501,87 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,89 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück

QIAGEN-Aktie etwas schwächer: Partnerschaft mit Genomics England

XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus