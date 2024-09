QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagvormittag leichter

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,06 EUR.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 40,06 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,02 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.781 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 43,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,36 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 15,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

