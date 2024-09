QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag auf grünem Terrain

QIAGEN im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,38 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,38 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 40,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 34.163 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 43,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

QIAGEN gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 496,35 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

