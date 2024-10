QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,89 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,89 EUR zu. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 1.672 Stück.

Am 16.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 15,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

