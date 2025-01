QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 44,18 EUR bewegte sich die QIAGEN-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,18 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 44,21 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 43,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.495 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2025 bei 44,37 EUR. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,59 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,19 Prozent.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 501,87 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 475,89 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,18 USD im Jahr 2024 aus.

