QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 41,37 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 41,37 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.951 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

