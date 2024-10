QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag schwächer

Kurs der QIAGEN

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 39,77 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 39,77 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,55 EUR nach. Bei 39,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 60.660 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,15 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Mit Abgaben von 15,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent auf 496,35 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

