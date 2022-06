QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 13.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 42,39 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,60 EUR zu. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 41,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.164 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 51,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 17,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 11,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,55 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 628,40 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 567,20 USD erwirtschaftet worden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

