QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Freitagnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,4 Prozent auf 45,42 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 46,05 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,85 EUR. Zuletzt wechselten 300.563 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 markierte das Papier bei 51,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,68 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,64 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 515,51 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 567,30 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,20 USD im Jahr 2022 aus.

