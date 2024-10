QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf QIAGEN-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 40,18 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 40,18 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.665 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 8,03 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Abschläge von 15,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 496,35 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 494,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

