QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 38,51 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 38,51 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,47 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.838 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,73 EUR.

Am 29.04.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,38 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 458,80 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 485,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,12 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu

Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen