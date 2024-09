QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 41,18 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 41,18 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,18 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 41,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.350 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 5,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 494,86 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 präsentieren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

