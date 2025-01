QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,87 EUR nach.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 44,87 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 44,73 EUR. Bei 44,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.203 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,02 EUR erreichte der Titel am 13.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 0,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 36,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Abschläge von 18,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,45 EUR an.

Am 06.11.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 501,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 475,89 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 05.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,18 USD je Aktie.

