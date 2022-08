QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Fahrt

Die QIAGEN-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 47,15 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,19 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,55 EUR. Bisher wurden heute 61.488 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,56 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 8,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 24,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,33 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,13 Prozent auf 515,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2022 erfolgen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

