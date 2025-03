QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 36,94 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 36,94 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.506 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,20 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2025 auf bis zu 35,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 4,57 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 521,20 Mio. USD im Vergleich zu 509,16 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

