QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 38,61 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 38,61 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,18 EUR. Bisher wurden heute 18.247 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 18,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Am 05.02.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,60 Prozent auf 521,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,30 USD je Aktie aus.

