QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,07 EUR nach oben.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 38,07 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,76 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,18 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 71.845 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 11,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 EUR aus.

Am 05.02.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

