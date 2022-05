QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 26.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 42,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,35 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.049 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 51,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 17,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (37,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 12,36 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,55 EUR.

QIAGEN gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 628,40 USD umgesetzt, gegenüber 567,20 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,69 USD im Jahr 2025 aus.

