QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Donnerstagvormittag stärker

Das Papier von QIAGEN konnte um 26.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,87 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,88 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 42,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.291 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 51,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,96 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,55 EUR.

QIAGEN ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 628,40 USD, während im Vorjahreszeitraum 567,20 USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

