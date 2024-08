QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von QIAGEN

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 41,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 1,4 Prozent auf 41,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,30 EUR. Bei 41,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 36.370 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2023 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 5,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (33,75 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Am 31.07.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

