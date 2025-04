QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 37,63 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 37,63 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 37,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 37,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.969 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 25,84 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,02 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,50 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.02.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 521,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 509,16 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 04.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

