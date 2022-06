QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Vormittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,94 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.056 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 51,56 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,09 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 46,55 EUR.

Am 27.04.2022 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie eingefahren. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 628,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 567,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Analysten sehen für QIAGEN-Aktie Luft nach oben

QIAGEN-Aktie etwas stärker: QIAGEN vergrößert Aufsichtsrat - Zukauf in Polen

QIAGEN-Aktie im Plus: QIAGEN erwartet mehr Umsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen