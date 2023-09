QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Freitagmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 38,16 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 38,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 38,26 EUR. Bei 37,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 101.503 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,73 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 36,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 3,75 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,40 EUR an.

Am 08.08.2023 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,07 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag stärker

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein