QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Plus

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 37,93 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 37,93 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 37,95 EUR zu. Mit einem Wert von 37,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20.687 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 21,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,73 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,16 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 08.08.2023. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494,86 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag stärker

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein