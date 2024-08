QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

QIAGEN im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 41,59 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,59 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,80 EUR zu. Bei 41,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 152.771 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 18,84 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Aktie aus.

