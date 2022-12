QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Um 09:22 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,06 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 47,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,06 EUR. Zuletzt wechselten 2.107 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,38 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,70 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 37,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,01 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,53 EUR.

QIAGEN gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD gegenüber 0,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,61 Prozent zurück. Hier wurden 499,63 USD gegenüber 535,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte QIAGEN am 07.02.2023 präsentieren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

