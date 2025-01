QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Mittag freundlich

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 44,32 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 44,32 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 122.781 QIAGEN-Aktien.

Wer­bung Wer­bung

Bei einem Wert von 46,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 3,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Wer­bung Wer­bung

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 06.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 475,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.02.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Start des Montagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben