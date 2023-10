QIX Deutschland: Infineon zieht Auftrag für Automobil-Mikrocontroller für über 1,0 Mrd. Euro an Land

QIX aktuell

Der QIX Deutschland wird am Mittwoch erneut vom dem sich zuspitzenden Nahost-Konflikt in Schach gehalten. Folglich liegt er am Nachmittag mit 0,8 % im Minus bei 14.525 Punkten.

Infineon vermeldet neue Kooperation mit dem Autozulieferer Vitesco, und soll ab 2027 Hochleistung-Mikrocontroller liefern, die die Effizienz und Kosten bei E-Fahrzeugen optimieren. Aurubis erhält nach Prüfprozess auch für den Standort in Olen die "Copper Mark", das international anerkannte Gütesiegel für verantwortungsvolle Kupferproduktion.

Am Mittwoch zeigt sich trotz durchwachsener Marktstimmung im Qualitäts-Index die Aktie von Infineon stabil und steht nur leicht im Minus bei aktuell 31,40 Euro. Dabei hatte der Halbleiterproduzent gestern einen Milliardenauftrag im Bereich E-Mobilität vermelden können. Hierzu will Infineon seine Kooperation mit dem Automobilzulieferer Vitesco weiter ausbauen und hat am Dienstag entsprechende Vereinbarungen getroffen. Beide arbeiten bereits seit Jahren zusammen und haben nun einen weiteren Vertrag unterzeichnet, der ein künftiges Umsatzvolumen von mehr als 1,0 Mrd. Euro umfasst. Der Infineon-Partner Vitesco gilt mit Jahreserlösen von rund 9,0 Mrd. Euro dabei nicht nur als Spezialist für Antriebstechnologien im Bereich Elektroautos, sondern entwickelt auch Lösungen für Verbrennungs- und Hybridantriebe. Ziel der neuen Übereinkunft sei es, die Effizienz und Systemkosten elektrifizierter Fahrzeuge zu optimieren, teilten beide Unternehmen hierzu mit. Vitesco will dabei für seine Master- und Zone-Controller in Zukunft die von Infineon angebotenen leistungsfähigen Mikrocontroller einsetzten, die für neue elektronische "Fahrzeugarchitekturen" bestimmt sind. Die neue mehrjährige Vereinbarung zwischen beiden soll allerdings erst ab 2027 gelten. Das geplante Auftragsvolumen könnte Infineon als Zulieferer dann aber mehr als 1,0 Mrd. Euro in die Kassen spülen. Mikrocontroller sind Kernbestandteile unserer Elektroniken, kommentierte der Vitesco-Vorstand die neue Zusammenarbeit. Es ist für uns von großem Vorteil, in der Partnerschaft mit Infineon frühzeitig definieren zu können, welche Eigenschaften und Fähigkeiten die künftigen Automobil-Mikrocontroller haben.

Dabei sind die von Infineon entwickelten Mikrocontroller wichtige Komponenten bei Autos, da sie verschiedene Systeme wie den elektrischen Antriebsstrang oder auch Radarfunktionen steuern und überwachen. Folglich könnten Vitesco und Infineon damit zusammen den Weg zum Software-definierten Elektroauto proaktiv mitgestalten. Zuletzt waren für den Halbleiterspezialisten die Bereiche E-Mobilität und Erneuerbare Energien sogar starke Wachstumstreiber. Dagegen ging die Chip-Nachfrage für Consumer-Anwendungen wie PCs und Smartphones in den letzten Monaten weiter zurück. Im letzten Quartal war für Infineon die wichtigste Region mit einer Umsatzgröße von 1,31 Mrd. Euro auch erneut der Raum "Greater China". Vor allem aber der globale Markt für Siliziumkarbid(SiC)-Halbleiter dürfte laut Experten bis 2027 jährlich im Schnitt um über 35,0 % wachsen. Derzeit steckt Infineon auch viel Geld in den Bau neuer Werke, um künftig mehr leistungsstarke Chips basierend auf SiC- und GaN-Technologien produzieren zu können. Der Markt dafür wächst immer schneller, nicht nur in der Autoindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von E-Fahrzeugen, sagte jüngst der Vorstand. Und trotz Infineon`s solider Eigenkapitalrendite von 14,0 % wird die Aktie nur mit einer KGV-Bewertung von 12 gehandelt. Damit entsprechen die Anteilscheine auch wichtigen Kriterien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Abgaben von fast 2,0 % auf 73,00 Euro muss am Mittwoch im Qualitäts-Index dagegen die Aktie von Aurubis verkraften. Allerdings hatte der Multimetall-Produzent jüngst ein weiteres Zertifikat für sein Hüttenwerk in Belgien erhalten. Auch der Standort in Olen habe den Prüfprozess der "Copper Mark" nun erfolgreich abgeschlossen, teilte Aurubis in der Vorwoche hierzu mit. Nach Pirdop, Hamburg und Lünen hat das belgische Werk damit als vierter Standort im Aurubis-Hüttennetzwerk das international anerkannte Gütesiegel für eine verantwortungsvolle Kupferproduktion erhalten. Außerdem nimmt derzeit auch das Werk in Stolberg als erster Weiterverarbeiter von Kupferwalzprodukten in der Kategorie "Fabricator" sowie die Aurubis-eigene Fabrik im belgischen Beerse am Copper Mark-Zertifizierungsprozess teil. Dabei legt die Unternehmensgruppe, die als eine der größten Kupferrecycler der Welt gilt, schon seit längerem großen Wert auf Nachhaltigkeit. Bereits Anfang 2023 hatte sich Aurubis als eine der ersten Rohstoffgesellschaften weltweit zum neuen Copper Mark-Standard "Chain of Custody" bekannt. Dieser definiert immerhin die Anforderungen an zertifizierte kupferhaltige Produkte in der Lieferkette. Jedoch ist die Copper Mark nicht nur das führende Gütesiegel für Kupfer sondern auch für Molybdän, Nickel und Zink. Das Zertifikat hat sich dabei das Ziel gesetzt, eine verantwortungsvolle Beschaffung und Produktion sowie das Recycling dieser Metalle sicher zu stellen.

Zu Beginn des Jahres überarbeitete Aurubis sogar den internen "Business Partner Screening"-Prozess, um den eigenen Ansprüchen als nachhaltigstes Hüttennetzwerk der Welt zu entsprechen. Wir fördern und fordern aktiv den Aufbau nachhaltiger und verantwortungsvoller Liefer- und Wertschöpfungsketten in der Rohstoffindustrie, betonte der Vorstand in der letzten Woche. Der von Aurubis betriebene Recycling-Standort in Olen ist vor allem auf die Produktion von Kupferkathoden und -giesswalzdraht spezialisiert, und stellt jährlich mehr als 275.000 Tonnen an Kupferprodukten her. Dagegen produziert der Aurubis-Standort in Stolberg in erster Linie hochpräzise Bänder und Drähte aus Kupfer und Legierungen und verfügt über ein weitreichendes globales Vertriebsnetzwerk. Hier startete Aurubis im Juli den Copper Mark-Zertifizierungsprozess in der Kategorie "Fabricator", der bis Sommer 2024 abschlossen werden soll. Aktuell notiert die Aktie nur mit einem KGV von 11, was für einen aussichtsreichen Rohstoffzulieferer nicht zu teuer ist.

