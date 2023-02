QIX Dividenden Europa: British American Tobacco glänzt nach Kursrückgang mit über 7 % Dividende

British American Tobacco profitierte in den letzten 12 Monaten von soliden Amerika- und Schwellenländer-Geschäften, die derzeit hohe Dividende macht die Aktie zum Kaufkandidaten. Air Liquide will mit TotalEnergies in den kommenden Jahren in der EU über 100 Wasserstoff-Tankstellen für LKWs bauen, um so den bisherigen Warentransport umzustellen.

Einen kräftigen Kursrückgang von über 10 % legte im Dividenden-Index in den letzten Monaten der Kurs der British American Tobacco-Aktie hin. Am Montag liegt sie aber leicht im Plus bei 35,15 Euro. Dabei kommt der britische Tabakhersteller und -Vertriebler derzeit beim geplanten Ausbau seines Geschäfts mit neuen Produkten wie E-Zigaretten und Tabak zum Erhitzen gut voran. Allerdings ist die Sparte mit Marken wie "Glo" und "Vuse" trotz eines zuletzt starken Wachstums nach wie vor nur ein kleiner Teil der Gruppe, der auch noch immer defizitär arbeitet. Im vergangenen Jahr legten die Gesamterlöse von British American Tobacco aber dank robuster Amerika- und Schwellenländer-Einnahmen um rund 8 % auf knapp 28 Mrd. GBP (31 Mrd. Euro) zu. Dabei profitierte der Produzent von "Pall Mall"- und "Lucky Strike"-Zigaretten vor allem vom starken Dollar. Dem Management zufolge nutzen aber bereits heute weltweit mehr als 21 Mio. Menschen die rauchfreien Alternativen des Unternehmens. In den letzten 12 Monaten konnten von British American sogar 3,2 Mio. Neukunden gewonnen werden. Der Umsatz mit diesen Ersatzprodukten zog folglich in 2022 um etwas mehr als 40 % auf 2,9 Mrd. GBP an. Bis 2025 soll er sogar auf bis zu 5 Mrd. steigen. Auch will der Vorstand die Umstrukturierung noch weiter beschleunigen. So geht der Manager inzwischen davon aus, dass die Sparte von British American Tobacco mit neuen Produkten bereits im kommenden Jahr profitabel wird und nicht erst wie geplant bis Ende 2025. Im vergangenen Jahr konnte der operative Verlust des Bereichs schon um mehr als 60 % auf 366 Mrd. GBP reduziert werden. Über alle Sparten hinweg legte der Betriebsgewinn der Briten zuletzt aber um 3 % auf 10,5 Mrd. GBP zu.

Vor allem auch weil British American Tobacco in den vergangenen Quartalen Preiserhöhungen durchsetzen könnte. Und unter dem Strich blieb auch die Zahl der Kunden in 2022 nahezu konstant, was sich unterstützend für weitere Dividendenzahlungen auswirken dürfte. Bislang hat der Zigaretten-Spezialist und -Vermarkter auch den Ruf als verlässlicher Ausschüttungsgarant zu verteidigen. Schließlich wurde die Gewinnbeteiligung schon 24 Jahre in Folge erhöht. Das bestehende Kerngeschäft von British American Tobacco sollte aber gerade in Inflations- und Krisenzeiten zugleich Rückhalt und Stabilität bieten. Neben dem Inflationsschutz kommen die Anteilsscheine derzeit auch wieder auf eine fürstliche Dividendenrendite von über 7 %, die kein Investor übersehen kann. Auch wenn das aktuelle konjunkturelle Umfeld sowie steigende Zinsen für Gegenwind sorgen. Mit dem als "Non-Combustible Products" bezeichneten Alternativ-Sortiment will British American Tobacco jedenfalls zurück zu alten Wachstumsraten und strebt damit auch eine wieder höhere Börsenbewertung an.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Am Montag zeigt sich in Anbetracht der wieder besseren Stimmung am Markt im Dividenden-Index auch die Air Liquide-Aktie freundlich und steigt leicht auf 143,80 Euro. Immerhin profitierte der Industrie-Gasehersteller, der hauptsächlich medizinische und chemiespezialisierte Branchenkunden adressiert, im letzten Jahr von gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Zudem eröffnen sich für Air Liquide im derzeit boomenden Wasserstoff-Geschäft neue und zukunftsträchtige Absatzmärkte. Die Franzosen setzen diesbezüglich schon länger auf Partnerschaften, unter anderem mit dem Energiekonzern TotalEnergies, dem Flughafenbetreiber VINCI oder auch dem Stahlproduzenten Thyssenkrupp. Und mit TotalEnergies hat Air Liquide in der letzten Woche vereinbart, über ein Joint Venture in Europa den Ausbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes für LKWs zu beschleunigen. Beide Unternehmen wollen dabei in den kommenden Jahren zusammen über 100 Wasserstoff-Tankstellen bauen, mit der Fokussierung auf die Benelux-Staaten sowie Deutschland und Frankreich. Air Liquide stellt hierzu seine technologische Expertise rund um das eigene Wasserstoff-Geschäft zur Verfügung. TotalEnergies dagegen bringt in das JV sein operatives Wissen im Bereich Tankstellen-Management und dem B2B-Vertrieb mit ein. Beide Gesellschaften wollen gemeinsam in den Ausbau investieren und die künftigen Wasserstoff-Tankstellen später dann auch betreiben. Das Hauptanliegen von Air Liquide und TotalEnergies ist vor allem den bisherigen Warentransport auf europäischen Straßen auf Wasserstoff-Basis umzustellen und damit zur Dekarbonisierung Europas beizutragen.

Neben dem eigentlichen Kerngeschäft, also der Herstellung von industriellen Gasen, wie Oxygen, Nitrogen und Hydrogen, gilt Air Liquide neben dem Konkurrenten Linde im Wasserstoff-Geschäft als weltweit mit führend. Dabei forscht das Unternehmen zudem gemeinsam mit Partnern wie Siemens Energy an der nächsten Generation von Elektrolyseur-Technologien. Durch die Ausweitung der Produktion von Elektrolyseuren in großem Maßstab wollen die Franzosen künftig ihren Kunden Zugang zu großen Mengen an wettbewerbs-fähigem erneuerbarem Wasserstoff verschaffen. Air Liquide steht aber auch für Dividendenkontinuität und hat meist bis zu 50 % des Nettogewinns ausgeschüttet. Dadurch ergaben sich zwischen 2016 und 2021 letztlich auch solide Kapitalrenditen zwischen 2 und 3 %.

