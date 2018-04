QIX Dividenden Europa: CEZ Group erzielt 2017 deutlich mehr Gewinn und wächst kräftig mit Erneuerbaren Energien

Folglich klettert der Dividenden-Index bis zum Nachmittag deutlich um 1,3 Prozent und steht bei 9.635 Punkten. CEZ Group erhöht 2017 dank Sondereinflüssen ihren Gewinn um 30 Prozent und wächst im Geschäft mit Erneuerbaren Energien kräftig. Deutsche Telekom plant mit Telematik-Anbieter Fleet Complete den deutschen Markt fürs Flottenmanagement zu übernehmen.

Im Dividenden-Index verbucht heute die Aktie der CEZ Group ein leichtes Kursplus auf 20,45 Euro. Der tschechische Energieversorger konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017 seinen Nettogewinn dank Sondereinflüssen deutlich steigern. Wie das Unternehmen in der letzten Woche mittteilte, blieb der gruppenweite Umsatz im vergangenen Jahr mit 7,9 Mrd. Euro nahezu unverändert. Die Energieerzeugung aus traditionellen Ressourcen stieg dagegen um 2,0 Prozent auf 60,9 TWh. Besonders kräftig legte dabei vor allem die europaweite Stromerzeugung aus Windkraft- und Solaranlagen sowie kleinen Wasserkraftwerken zu. Hier konnte CEZ einen Zuwachs von 25 Prozent vermelden. Auch der Erdgasverkauf an Endkunden legte von Januar bis Dezember um knapp 21 Prozent zu. Damit präsentierte die CEZ Group erneut mit ihrer Erneuerbare Energien-Sparte durchweg starke Wachstumszahlen. Vor allem die Geschäfte der Tochter ESCO, die erst im letzten Jahr übernommen wurde, legten um knapp 118 Prozent zu. Insgesamt erhöhte sich der Nettogewinn von CEZ im letzten Jahr auch dank des Anteilsverkaufs an der ungarischen MOL Gruppe um 30 Prozent auf knapp 750 Mio. Euro. Allerdings ging der operative Gewinn (EBITDA) um 7 Prozent auf 2,13 Mrd. Euro zurück. Entscheidend für den Rückgang waren in erster Linie rückläufige Preise an der Strombörse und die gestiegenen Kosten für Emissionszertifikate. Positiv wirkte sich dagegen die höhere Stromerzeugung der beiden zugekauften Unternehmen RES und ESCO aus.

Als eines der führenden Energieunternehmen Europas schüttet die CEZ Group schon seit etlichen Jahren überdurchschnittlich hohe und zudem auch stabile Dividenden aus. Zuletzt lag die Gewinnausschüttung je Aktie bei 40,00 CZK (1,58 Euro). Für das Geschäftsjahr 2017 wurde jedoch infolge hoher Investitionen eine etwas niedrigere Ausschüttung von 33,00 CZK (1,30 Euro) in Aussicht gestellt. Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs ergibt sich damit für die Aktionäre aber immer noch eine üppige Dividendenrendite von 6,4 Prozent. Die jetzige Rendite liegt insgesamt jedoch unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre von 7,8 Prozent.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Auch die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnet heute im Dividenden-Index einen Zugewinn von 1,6 Prozent und notiert aktuell bei 13,40 Euro. Der Bonner Konzern will zusammen mit dem IoT-Unternehmen Fleet Complete das bisher umfangreichste Portfolio an Telematik-Lösungen für Fuhrparkinhaber auf dem deutschen Markt anbieten. Dabei soll das umfassende Angebot an Cloud-Konnektivität die Verwaltung von Fahrzeugen, Ausrüstung und Außendienstmitarbeitern mit Hilfe einer einzigen Plattform deutlich verbessern. Der Betrieb von Nutzfahrzeugflotten erfordert mehr Effizienz und fortschrittliche Telematik-Technologien, die jederzeit und an jedem Ort kurze Reaktionszeiten ermöglichen, erklärte die Deutsche Telekom in einer Pressemitteilung. Die von beiden Partnern entwickelte Telematik-Plattform soll zukünftig jede Fuhrparkgröße aus allen Branchen abdecken. Dabei werden kleine bis große Unternehmen unterstützt, ihren Betrieb effizienter zu gestalten, die Sicherheit zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken, verspricht die Telekom. Dies werde gleichzeitig auch zu höheren Gewinnen führen. Der Telematik-Partner Fleet Complete ist bereits in Nordamerika, Australien, den Benelux-Ländern, Skandinavien und dem Baltikum mit seiner Plattform erfolgreich aktiv. Mit der geplanten Markteinführung in Deutschland werden die Deutsche Telekom und Fleet Complete zu zwei der bedeutendsten Telematik-Anbietern in Europa, geben sich die beiden neuen Partner selbstbewusst.

Der Deutsche Telekom-Konzern gilt seit längerem als ein verlässlicher Dividendenzahler. Schließlich hat das Management die Ausschüttung beständig von 0,50 Euro im Jahr 2013 auf zuletzt 0,60 Euro erhöht. In diesem Zeitraum erzielten die Aktionäre eine durchschnittliche Rendite von 3,8 Prozent. Für 2017 hat das Unternehmen jüngst einen Dividendenvorschlag von 0,65 Euro gemacht. Damit ergäbe sich aktuell für die Aktie eine beachtliche Rendite von 4,9 Prozent.

