QIX Dividenden Europa: Kühne & Nagel verweist Konkurrent DHL angesichts boomender See- und Luftfrachtgeschäfte auf Platz 2

Im Rahmen der heutigen Markterholung legt auch die Aktie von Kühne & Nagel im Dividenden-Index um 4,4 % zu und steht damit aktuell bei 212,20 Euro. Dabei gilt der international führende Logistik- und Speditionsdienstleister nach dem weltweit schwierigen Pandemie-Umfeld als großer Profiteur von anhaltenden globalen Lieferketten-Unterbrechungen. Vor allem das Jahr 2021 war für das Unternehmen ein unglaubliches Boomjahr, auch weil die Schweizer mit ihrem Geschäft die Engpässe in den weltweiten Transportnetzen bestens ausbalancieren können. Kühne & Nagel besitzt aber diesbezüglich keine eigenen Flugzeuge oder Schiffe. Der Spediteur mit seinen knapp 80.000 Mitarbeitern bucht meist freie Frachtkapazitäten bei Transportunternehmen, zum Beispiel Reedereien. Die See- und auch die Luftfracht-Sparte des Unternehmens sind letztlich die großen Gewinner der andauernden Lieferengpässe. Die beiden übrigen 2 Firmenbereiche, der Landverkehr und die vom E-Commerce profitierende Kontraktlogistik, wurden damit zuletzt deutlich in den Schatten gestellt. Und im letzten Jahr wurde von Kühne & Nagel folglich auch ein Rekordumsatz von 32,8 Mrd. CHF (33,9 Mrd. Euro) erzielt, beachtliche 61 % mehr als 2020. Dem Logistik-Spezialisten verhalf die Lieferkettenkrise auch zu einem neuen globalen Spitzenplatz. Zuvor galt er als der weltgrößte Spediteur für Seefracht und der zweitgrößte für Luftfracht. Doch 2021 überholte Kühne & Nagel den deutschen Konkurrenten DHL . Auch weil im vergangenes Jahr von den Schweizern rund 2,2 Mio. Tonnen Fracht durch die Luft befördert wurde, und damit knapp 55 % mehr als im Vorjahr. Die Deutsche Post-Tochter DHL dagegen steigerte ihre Frachtmenge nur um 26 % und erreichte 2,1 Mio. Tonnen.

Im Moment hält der operative Aufwind auch an. Immerhin konnten die Zahlen zum 1. Halbjahr 2022 die Erwartungen der Analysten abermals übertreffen. Bei einem Nettoumsatz von 20,6 Mrd. CHF lag Kühne & Nagel wieder um 55 % höher als im Vorjahreszeitraum. Und der Reingewinn hatte sich zudem auf 1,6 Mrd. CHF sogar mehr als verdoppelt. Zwar sank von Januar bis Ende Juni das Transportvolumen in der Seefracht leicht, dies wurde aber nicht mit nachlassender Nachfrage begründet, sondern mit Kapazitätsengpässen durch die Corona-Lockdowns in China. Der Gesamtmarkt schrumpfte aber etwas stärker, dennoch konnte die Kühne & Nagel-Gruppe in den ersten 6 Monaten erneut Marktanteile dazugewinnen. Die Aktionäre profitierten ebenfalls vom jüngsten Rekordjahr. Schließlich wurde die Dividende für 2021 von 4,50 auf 10,00 CHF mehr als verdoppelt, was wiederum eine Kapitalrendite von aktuell soliden 2,0 % bringt.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Leichte Zugewinne auf aktuell 46,60 Euro verzeichnet am Montag im Dividenden-Index auch die Aktie von BE Semiconductor. Schon in den letzten Handelswochen waren die Papiere des Halbleiterzulieferers in Anbetracht der sich verschlechternden Markstimmung unter Druck geraten. Allerdings hatte das Management schon im Juli mitgeteilt, dass der erwartete Umsatz für das 3. Quartal wohl um 20 bis 30 % gegenüber dem Vorquartal niedriger ausfallen dürfte. Hierfür wurden aber neben dem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld auch saisonale Trends innerhalb der Branche verantwortlich gemacht. Zudem wird mit einem Rückgang beim Ordereingang gegenüber dem Vorjahr um rund 23 % gerechnet. Dabei gilt BE Semiconductor als Spezialist für Maschinen, die auf die komplexen Bedürfnisse der globalen Halbleiterindustrie zugeschnitten sind. Denn mit dem Halbleiterequipment, das die Niederländer entwickeln und produzieren, werden am Ende elektronische Bauteile für eine Vielzahl an Kunden wie Mobiltelefon- und Computer-Hersteller oder auch Produzenten aus der Automobil- und LED- bzw. Solarindustrie gefertigt. Letztlich befinden sich aber die meisten Produktionsstandorte von BE Semiconductor in Asien, wo letztlich die meisten Firmenkunden angesiedelt sind. Allerdings gehören auch die europäischen Halbleiterspezialisten wie STMicroelectronics und Infineon zu den Abnehmern.

Mit diesen Maschinenkäufern zielte der Zulieferer im Gesamtjahr 2021 dank der boomenden Chipnachfrage noch Rekorderlöse von 749 Mio. Euro, nach 433 Mio. im Jahr zuvor. Zuletzt verspürte BE Semiconductor aber eine geringere Produktions-Nachfrage im "High-End" Smartphone-Bereich aber auch die anhaltenden Lockdowns in zahlreichen chinesischen Städten führte dort zu einer Kauf-Zurückhaltung bei Unterhaltungselektronik. Mit dem seit Sommer andauernden Kurseinbruch notiert die Aktie von BE Semiconductor auch nur noch mit einem geschätzten 2022er-KGV von 13, dazu kommt die beeindruckende Dividendenrendite von über 7 %, die im Technologiebereich so kaum zu finden ist. Vorausgesetzt allerdings, die jüngste Gewinnbeteiligung von 3,33 Euro für 2021 wird von Unternehmensseite auch für das laufende Jahr zumindest stabil gehalten.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

