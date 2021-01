QIX Dividenden Europa: Pharmahersteller Sanofi bleibt mit derzeit wieder 4% Rendite ein Dividendenfavorit

Dank der anhaltend guten Stimmung im Pharmasektor legt am Montag im Dividenden-Index die Sanofi -Aktie wieder leicht zu und steht damit aktuell bei 81,50 Euro. Dabei musste der französische Arzneimittelhersteller bei der zusammen mit GlaxoSmithKline laufenden Corona-Impfstoffentwicklung zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Nach Angaben der beiden Unternehmen werde der gegenwärtige Impfstoffkandidat wohl erst Ende 2021 fertig. Der Grund hierfür liege in den Ergebnissen der ersten klinischen Tests, die nicht so gut wie erhofft bei älteren Menschen ausgefallen waren. Sanofi hatte daraufhin mitgeteilt, den Covid-19-Impstoff zusammen mit den Briten überarbeiten und neue Tests vornehmen zu wollen. In der vergangenen Woche konnte der Pharmaproduzent darüber hinaus einen neuerlichen Milliardendeal perfekt machen. Durch die Übernahme des britischen Antikörper-Spezialisten Kymab für bis zu 1,45 Mrd. USD wird vom Management die Neuausrichtung des Unternehmens, mit der sich Sanofi verstärkt auf Krebstherapien, Immunkrankheiten und Impfstoffe konzentrieren will, weiter vorangetrieben. Teil der Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens ist auch der unter dem Namen Euroapi kürzlich neu geschmiedete Spezialist für aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API), der gegenwärtig für einen etwaigen Börsengang fit gemacht wird.

Die Gründung eines eigenständigen API-Unternehmens wurde von den Franzosen schon vor rund einem Jahr angekündigt. Unter dem Dach von Euroapi werden Sanofis Vermarktungs- und Entwicklungskapazitäten für aktive pharmazeutische Wirkstoffe mit 6 europäischen Produktionsstandorten unter anderem in Frankreich, Deutschland und Großbritannien verschmolzen. Bei einem geschätzten Umsatz von rund einer Mrd. Euro im Jahr 2022 und rund 3.200 Mitarbeitern wäre die Abspaltung der zweitgrößte API-Anbieter weltweit, betonte das Unternehmen. Nach dem Börsendebüt will Sanofi als Minderheitsaktionär allerdings nur noch mit einem Anteil von rund 30% bei Euroapi im Boot bleiben. Vor allem aber bleibt das Unternehmen angesichts des weiterhin risikoarmen Medikamenten- und rezeptfreien Produktgeschäfts seiner konservativen Dividendenpolitik treu. Denn dank der letzten Gewinnausschüttung erhielten Sanofi-Aktionäre eine etwas höhere Dividende von 3,15 Euro. Demzufolge bietet die Aktie nach wie vor eine durchweg attraktive Kapitalrendite von 3,9%.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Im heutigen Marktumfeld gehört im Dividenden-Index auch die Aktie von Koninklijke Vopak mit einem Plus von 1,3% auf 43,40 Euro zu den Tagesfavoriten. Die niederländische Gesellschaft, die zu den führenden Tankspeicher-Unternehmen der Welt gehört, bietet seinen Kunden umfassende Lagerkapazitäten für flüssige oder gasförmige Chemikalien, Petrochemie-Produkte, Pflanzenöle oder auch verschiedene Gase an. Mit den Speicherangeboten, den zentralen Infrastrukturen zu den weltweit größten Energiesystemen und vielfältigsten Innovationen kam Vopak zuletzt auf Erlöse von rund 1,53 Mrd. Euro. In über 20 Ländern werden dabei von dem Unternehmen mehr als 60 Tanklageranlagen mit einer Kapazitäten von über 34 Mio. Kubikmetern unterhalten. Neben dem Lager- und Beförderungsgeschäft hat sich das Management aber auch Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. So wurde mit Partnern jüngst in Groningen der Bau des ersten Solar Parks Eemshaven gestartet. Mit diesem von Vopak geplanten und rund 19 ha großen Park sollen neben den in Eemshaven gelegenen unternehmenseigenen Terminals zusätzlich auch bis zu 8,000 niederländische Haushalte mit Strom versorgt werden.

Der erste sonnenerzeugte Strom soll aber frühestens im Herbst 2021 geliefert werden. Dieses Projekt passt hervorragend zu Vopak`s Ambition, mit verschiedenen Partnern weitreichende Infrastrukturen für erneuerbare Energien zu entwickeln, erklärte der Vorstand. Bei der Umsetzung und auch Finanzierung hatte sich der Tank- und Logistikdienstleister bereits 2019 mit dem Investor Whitehelm Capital zusammengetan, woraus letztendlich ein Joint Venture entstanden ist. Vopak selbst gilt dank seines verlässlichen Geschäftsmodells zudem auch als Dividendengarant, immerhin brachten die Ausschüttung in den letzten 5 Jahren allen Anlegern solide Renditen von im Schnitt über 2,6%.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox