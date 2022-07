QIX Dividenden Europa: Rohstoffzulieferer Boliden glänzt nach jüngstem Kursrückgang mit 7 % Dividende

Metallverarbeitendes Geschäft von Boliden wird gegenwärtig nur mit einem KGV von 9 bewertet, die derzeit hohe Dividende sichert die Aktie zusätzlich ab. Air Liquide will mit Siemens Energy in Berlin eine Wasserstoff-Anlage mit einer Produktionskapazität von 3 GW bauen.

Eine kräftige Erholung von über 7 % legte am Donnerstag im Dividenden-Index der Kurs der Boliden-Aktie hin. Am heutigen Freitag liegt sie aber leicht im Minus bei 29,90 Euro. In den letzten 3 Monaten haben sich die Papiere angesichts zunehmender Konjunktursorgen sogar fast halbiert, und bieten jetzt neben einer günstigen Bewertung auch eine fürstliche Dividende. Dabei verzeichnete das schwedische Multimetall-Unternehmen mit dem Fokus auf Förderung, Schmelzen und Recyceln von Metallen, gerade im letzten Jahr ein boomendes Geschäft. Schließlich war der Umsatz von 56,32 Mrd. in 2020 auf jüngst 68,64 Mrd. SEK (6,40 Mrd. Euro) geklettert, was einem Anstieg von gut 21 % gleichkam. Das Kerngeschäft von Boliden umfasst vor allem den Abbau von in zahlreichen Industrien zuletzt stark nachgefragten Metallen wie Zink und Kupfer, aber auch Edelmetalle und hochwertige Metallerze werden angeboten. Hierfür betreibt der Rohstofflieferant in Schweden und Irland eigene Minen, wo neben Zink und Kupfer auch Blei, Gold und Silber gefördert werden. Diese werden vom Unternehmen in den 5 eigenen Schmelzereien zu Metallkonzentrat oder auch Metallasche verarbeitet. Boliden hat sich in den letzten Jahren zusätzlich auch auf das Recyceln von Autobatterien spezialisiert. Zum Kundenstamm gehören dabei skandinavische und europäische Stahlproduzenten und Hersteller von Halbfabrikaten. Das Management hat sich damit einer klimafreundlichen und nachhaltigen Geschäftspolitik verpflichtet, und dies dürfte auch in Zukunft von den Kunden gefordert werden.

Mit dem jüngsten Abverkauf notiert die Aktie von Boliden an der Börse inzwischen mit einem 2023er KGV von 9, was dem zuletzt boomenden Bergbaugeschäft nicht gerecht wird. Zwar ist es generell zyklischer Natur, und damit teils deutlichen Schwankungen unterworfen. Sollten die Investoren hier aber zu pessimistisch die weiteren Aussichten des Unternehmens bis in Jahr 2023 einschätzen, dann ist Boliden derzeit ein wahres Schnäppchen. Und auch die Dividendenrendite von aktuell 7,0 % sichert die Aktie nach unten ab. Immerhin lag sie in den letzten 5 Jahren im Schnitt nur zwischen 2 und 3 %. Zumal das metallverarbeitende Geschäft mit einer Eigenkapitalrendite von starken 15 % trotz gestiegener Abbaukosten auch weiterhin sehr profitabel ist.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Am Freitag zeigt sich in Anbetracht der wieder besseren Stimmung am Markt im Dividenden-Index auch die Air Liquide-Aktie freundlich und steigt leicht auf 128,40 Euro. Dabei hatte der Industrie-Gasehersteller, der hauptsächlich medizinische und chemiespezialisierte Branchenkunden aber auch Elektronikhersteller adressiert, noch bis Ende Mai von steigenden Energie- und Rohstoffpreisen profitiert. Dann folgte der Absturz infolge zunehmender Rezessionsängste. In Zeiten von explodierenden Öl- und Gaspreisen investiert Air Liquide aber weiter in sein brummendes Wasserstoff-Geschäft. So wurde zuletzt mit Siemens Energy ein Partnerschaftsprojekt mit dem Ziel verkündet, eine Elektrolyseure-Anlage für Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in Berlin bauen zu wollen. Bis 2025 soll dadurch eine jährliche Produktionskapazität von 3 GW erreicht werden, was der Leistung von 200 bis 300 großen Windrädern auf See entsprechen würde, teilten beiden Unternehmen hierzu mit. Der Start der Produktion ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Air Liquide wird dabei einen Anteil von 25,1 % am Joint Venture haben, das in der Hauptstadt angesiedelt werden soll. Siemens Energy bringt zudem seine in Berlin entstehende Elektrolyseur-Fertigung mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro mit ein. Außerdem wollen beide Gesellschaften gemeinsam an der nächsten Generation von Elektrolyseur-Technologien forschen.

Durch die Ausweitung der Produktion von Elektrolyseuren in großem Maßstab werden Air Liquide und Siemens Energy in der Lage sein, ihren Kunden Zugang zu großen Mengen an wettbewerbsfähigem erneuerbarem Wasserstoff zu verschaffen und deren Aktivitäten zu dekarbonisieren, betonte der Vorstand von Air Liquide. Die Franzosen setzen diesbezüglich schon länger auf Partnerschaften, unter anderem mit dem Energiekonzern TotalEnergies, dem Flughafenbetreiber VINCI oder auch dem Stahlproduzenten Thyssenkrupp. Neben dem eigentlichen Kerngeschäft, also der Herstellung von industriellen Gasen, wie Oxygen, Nitrogen und Hydrogen, eröffnen sich für Air Liquide im Wasserstoff-Geschäft derzeit neue und zukunftsträchtige Absatzmärkte. Das Unternehmen steht aber zudem auch für Dividendenkontinuität und hat in der Vergangenheit meist bis zu 50 % des Jahresgewinns an seine Aktionäre ausgeschüttet. Dadurch ergaben sich zwischen 2016 und 2021 letztlich auch solide Kapitalanlagerenditen zwischen 2 und 3 %.

