QIX Dividenden Europa: Versorger Endesa glänzt mit Geschäft rund um Erneuerbare Energien

Endesa schüttet seit Jahren saftige Dividenden aus und berichtet von boomender Erneuerbaren Energien-Sparte. AXA kündigt Verkauf des deutschen Bankengeschäfts an und bietet trotz laufenden Umbaus eine fürstliche Gewinnbeteiligung.

Eine durchaus starke Performance konnte in den letzten 12 Monaten im Dividenden-Index auch die Aktie von Endesa hinlegen. Im heutigen Marktumfeld gibt sie allerdings nach und notiert aktuell im Minus bei 24,50 Euro. Der spanische Energieversorger gilt mit zuletzt erzielten 20 Mrd. Euro an Umsatz als einer der führenden Anbieter des Landes. Dabei ist die Gesellschaft nicht nur ein bedeutender Gasproduzent sondern treibt daneben auch die Stromerzeugung mithilfe von erneuerbaren Energien voran. Endesa selbst gehört aber mittlerweile zu über 90% zum italienischen Enel-Energiekonzern. An der Börse zeigt sich dies im Wesentlichen durch ein niedrigeres Handelsvolumen, was institutionelle Anleger auch durchaus abschrecken dürfte. Dennoch haben die Papiere seit Jahresbeginn um über 20% zulegen können. Und auch die Dividendenhistorie kann sich sehen lassen. Trotz eher stagnierenden Erlösen hat sich die Gewinnausschüttung in den vergangenen 5 Jahren von 0,38 Euro auf jüngst 1,41 Euro jedenfalls vervielfacht. Endesa schüttete aber 2014 eine Sonderdividende in Höhe von 6,30 Euro aus, was die gesamt Entwicklung jedoch etwas verzehrt. Dafür ergab sich jedes Jahr eine saftige Rendite, die sich im Schnitt auf 5,7% summierte.

Die weltweiten Geschäfte des Strom- und Gaserzeugers laufen aber ungeachtet dessen weiterhin planmäßig. Für die vergangenen 9 Monate musste das Management zwar einen um 3,8% rückläufigen Konzernumsatz vermelden. Entscheidend hierfür war aber hauptsächlich eine schwächere Nachfrage aufgrund gestiegener Sommer-Temperaturen und damit einhergehende niedrigere Preise an der Strombörse. Dazu drückten bei Endesa auch höhere Kosten für den CO2-Emissionhandel auf die Entwicklung. Dafür ging bei dem Unternehmen die Verstromung von Kohle gegenüber dem Vorjahr um 65% zurück, während die Erzeugung durch erneuerbaren Energien um fast 6% anstieg.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Kaum verändert zum Vortag bei aktuell 25,25 Euro zeigt sich heute dagegen im Dividenden-Index die Aktie von AXA. Der französische Versicherer und Finanzdienstleister hatte zuletzt sein Deutschland-Geschäft weiter umstrukturiert und dabei die deutsche AXA Bank an die Muttergesellschaft DXC Technology der Fondsdepot-Bank mit Sitz in Hof (Saale) veräußert. Wir gehen davon aus, dass der Verkauf, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein werde, sagte der Vorstandschef von AXA Deutschland kürzlich dem Handelsblatt. Zur genauen Kaufsumme wollten sich beide Seiten allerdings nicht äußern. Die Fondsbank und die Deutschlandtochter planen nun eine langfristig angelegte Partnerschaft im Investment-Direktgeschäft, wie beide Firmen erklärten. Dabei verwaltet die AXA Bank derzeit knapp 20.000 Depots und bringt es auf eine Bilanzsumme von rund einer Mrd. Euro. Die Fondsdepot-Bank dagegen, die aus der GKS Gesellschaft für Kontenservice hervorgegangen ist, hat eigenen Angaben zufolge gegenwärtig rund eine Mio. Endkunden.

Wir wollen weg von Kapitalmarktrisiken und stärker hin zur Abdeckung von versicherungstechnischen Risiken, hatte der deutsche AXA-Vorstand schon im Sommer öffentlich betont. Zwar zählt der französische Konzern in Deutschland zu den größten Versicherern. In den vergangenen 2 Jahren hat AXA hierzulande jedoch Marktanteile verloren. Vor diesem Hintergrund hat der Manager der deutschen Versicherungssparte eine umfangreiche Transformation verordnet. So wurde bereits Anfang 2018 die Pro bAV Pensionskasse an die Frankfurter Leben-Gruppe verkauft und damit der Geschäftsbereich betriebliche Altersvorsorge neu ausgerichtet. Eine weitere Abgabe von Lebensversicherungsbeständen steht laut Unternehmensangaben aber nicht auf der Agenda. Die AXA-Aktie wird aber trotz jüngster Zugewinne weiterhin nur mit einem 2020er KGV von 10 bewertet, und auch die aktuelle Dividendenrendite von 5,3% ist weiterhin fürstlich.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox