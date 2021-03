QIX Dividenden Europa: Sanofi und Verlagsgruppe RELX

Pharmahersteller Sanofi will bei der Abfüllung des neuen Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson im Sommer mit rund 12 Millionen Dosen pro Monat helfen. Attraktiv bewertete Aktie des Medienhauses RELX bietet derzeit Qualität, Wachstum und eine Dividende von 2,6%.

Angesichts der weiterhin guten Stimmung unter den Corona-Impfstoffherstellern gehört am Donnerstag im Dividenden-Index die Sanofi-Aktie wieder mit zu den Tagesfavoriten und legt dabei leicht auf aktuell 76,35 Euro zu. Dabei hatte der französische Arzneimittelproduzent jüngst angekündigt, bei der künftigen Produktion des neuen Covid-19-Vakzines des US-Pharmaunternehmens Johnson & Johnson helfen zu wollen. Sobald die Genehmigung für den Impfstoff erteilt sei, wolle Sanofi Zugang zu seinem Standort in Marcy-l'Étoile gewähren, teilte das Unternehmen in der vergangenen Woche mit. Bereits zuvor hatte das Unternehmen erklärt, der Mainzer Biotechfirma Biontech Zugang zu seiner Produktionsinfrastruktur in Frankfurt-Höchst zu gewähren und Fertigungsschritte der späten Phase wie Abfüllen zu übernehmen, um damit die derzeit stockende Lieferung des Corona-Impfstoffs zu unterstützen. Vor allem im eigenen Werk Marcy-l'Étoile will Sanofi bei der sogenannten pharmazeutischen Formulierung und Abfüllung des neuen US-Impfstoffs in einer Größenordnung von rund 12 Millionen Dosen pro Monat helfen. Während unsere Priorität weiterhin darin besteht, unsere beiden eigenen Covid-19-Impfstoffprogramme voranzutreiben, erkennen wir, dass es Möglichkeiten gibt, das Angebot zu erhöhen und den Zugang zu Corona-Impfstoffen zu erweitern, betonte der Sanofi-Vorstand. Für Johnson & Johnson werde man folglich ab dem 3.Quartal 2021 mehrere Produktionsschritte übernehmen, so der Manager. Für seinen Impfstoff hatte der US-Pharmahersteller jüngst die europäische Zulassung beantragt, und diese bereits am Wochenende in Amerika vorzeitig erhalten.

Sanofi selbst gab darüber hinaus den Beginn einer Phase-2-Studie für seinen Hauptimpfstoff-Kandidaten bekannt, der mit dem britischen Unternehmen GlaxoSmithKline entwickelt wird. Im Januar hatten beide Unternehmen allerdings erklärt, der gegenwärtige Impfstoffkandidat werde wohl erst Ende 2021 fertig. Der Grund hierfür liege in den Ergebnissen der ersten klinischen Tests, die nicht so gut wie erhofft bei älteren Menschen ausgefallen waren. Die Franzosen hatten daraufhin mitgeteilt, den Covid-19-Impstoff zusammen mit den Briten überarbeiten und neue Tests vornehmen zu wollen. Dank des aber weiterhin so risikoarmen Medikamenten- und rezeptfreien Produktgeschäfts bleibt Sanofi auch seiner bislang konservativen Dividendenpolitik treu. Denn in Anbetracht der letzten Gewinnausschüttung erzielen Investoren mit der Aktie eine nach wie vor attraktive Kapitalrendite von über 4%.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Die jüngsten Impfstoff-Hoffnungen hatten zuletzt auch die Aktie der RELX Group im Dividenden-Index angetrieben, am Donnerstag liegt sie aber erstmal wieder leicht im Plus bei 20,05 Euro. Dabei zählt die britische Verlagsgruppe mit ihren Angeboten rund um Fachzeitschriften, wissenschaftlichen Magazinen und Büchern an sich als robust und vor allem pandemieresistent. RELX war vor 2,5 Jahren aus dem weltweit bekannten Unternehmen Reed Elsevier hervorgegangenen, und hat sich zudem auf Online-Datenanalysen, Internet-Fachportale und die Organisation von Ausstellungen und Fachkonferenzen spezialisiert. Und gerade das Messe- und Veranstaltungsgeschäft war im Zuge der Corona-Ausbreitung im vergangenen Jahr deutlich um gut 70% eingebrochen. Trotz aller Umstände konnten sich aber die drei großen Sparten des Unternehmen, die sich aus den wissenschaftlich-technischen und medizinischen Datenbanken, Fachzeitschriften und Informationsdiensten zu Rechtsfragen zusammensetzen, gut behaupten und aus eigener Kraft sogar einstellig wachsen. Diese Bereiche machen bei RELX auch den Großteil der Erlöse aus. Der Umsatz sank in 2020 aber dennoch um rund 10% auf 7,1 Mrd. GBP (8,1 Mrd. Euro). Überraschend bei dem durchwachsenen Zahlenwerk war zudem auch die zugleich auf 0,47 GBP erhöhte Dividende, was einer Anhebung von 3% gleichkam. Der Wissenschaftsverlag will diese robuste Entwicklung auch in 2021 fortführen, und dabei auch wieder alte Kennziffern erwirtschaften. Denn sobald sich auch das Ausstellungs- und Konferenzgeschäft etwas erholt, dürften Gewinnmargen von zuletzt 20% durchaus wieder drin sein. Wird das Messe-Segment außen vor gelassen, dann lässt der Ausblick von RELX in den anderen Bereichen sogar eine Rückkehr auf das Wachstumsniveau vor der Corona-Krise erwarten. Die Aktie bietet jedenfalls neben Qualität und Wachstum auch eine Dividendenrendite von 2,6%.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox