Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion steigt am Dienstagnachmittag stark

Quantum eMotion im Fokus

Die Aktie von Quantum eMotion gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Quantum eMotion-Aktie stand in der CDNX-Sitzung zuletzt 18,2 Prozent im Plus bei 1,88 CAD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Quantum eMotion-Papier aufwärts. Im CDNX-Handel verteuerte es sich um 18,2 Prozent auf 1,88 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Quantum eMotion-Aktie bisher bei 1,92 CAD. Bisher wurden via CDNX 2.791.392 Quantum eMotion-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.01.2025 markierte das Papier bei 2,49 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Quantum eMotion-Aktie 32,45 Prozent zulegen. Bei 0,09 CAD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 95,21 Prozent würde die Quantum eMotion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.04.2025 hat Quantum eMotion in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Quantum eMotion ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Quantum eMotion dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 03.06.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net