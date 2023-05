Walt Disney-Aktie an der NYSE tiefer: Walt Disney enttäuscht die Erwartungen - Sinkende Abo-Zahlen im Streaming-Geschäft

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat die Erlöse im jüngsten Quartal stark gesteigert, die Abo-Zahlen im wichtigen Streaming-Geschäft sanken jedoch. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar zu, wie Disney am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Allerdings gingen die Nutzerzahlen des Streaming-Dienstes Disney+ um zwei Prozent auf knapp 158 Millionen Kundenkonten zurück. Analysten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Die Aktie fiel nachbörslich zunächst um zwei Prozent. Unter dem Strich verdiente der Entertainment-Gigant im Quartal 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro), vor einem Jahr waren es nur 470 Millionen gewesen. Disneys Vergnügungsparks und Hotels erhöhten den Gewinn deutlich. Zudem gelang es dem Konzern, die roten Zahlen im Streaming-Geschäft zu verringern, das aufgrund hoher Investitionen viel Geld verschlingt./hbr/DP/he

JPMorgan bewertet Walt Disney mit 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Disney nach Geschäftsquartalszahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Unterhaltungskonzern habe ordentlich abgeschnitten und dürfte die Preise für die werbefreie Version seines Online-Angebots Disney+ im Schlussquartal nochmals anheben, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe für die Medienbranche zwar vorsichtig, doch Disney sei wegen des guten Geschäftsportfolios sein Favorit.

DZ-Bank blickt kritisch auf Abozahlen

Analyst Markus Leistner von der DZ Bank sieht die enttäuschenden Abonnentenzahlen kritisch, jedoch resultierten sie überwiegend aus dem margenschwachen Indien-Geschäft. Die geplanten Kosteneinsparungen indes seien positiv und dürften die Ertragskraft langfristig steigern. Den fairen Wert für die Aktie reduzierte Leistner von 145 auf 135 Dollar.

An der NYSE schloss die Disney-Aktie 8,70 Prozent tiefer bei 92,34 US-Dollar. Von ihrem Zwischentief von Mitte März bei 90,46 Dollar sind die Disney-Titel nun nicht mehr weit entfernt. Darunter wäre es der tiefste Kurs seit Anfang Januar. Aktuell beläuft sich das Plus im Jahr 2023 auf nur noch 6,4 Prozent. Vom bisherigen Jahreshoch bei etwas über 118 Dollar, das sie Anfang Februar erreicht hatten, fallen sie weiter ab und das Chartbild trübt sich mit dem Kursverlust an diesem Donnerstag stark ein.

