SAP: Charttechnische Rekordlaune verflogen

Die für Donnerstag angekündigten Quartalszahlen werden von den Börsianern mit großer Spannung erwartet. Bei den von FactSet Research Systems erfassten Gewinnschätzungen deutet sich eine leichte Verbesserung an. Für das abgelaufene dritte Quartal erwarten die Analysten bei SAP einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,26 Dollar, nachdem im Vorquartal ein Wert von 1,17 Dollar gemeldet worden war. Für das aktuelle Geschäftsquartal (Q4), in dem normalerweise besonders kräftig verdient wird, erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Gewinn in Höhe von 1,83 Dollar.Mit Blick auf die insgesamt 36 erfassten Analystenmeinungen fällt die große Mehrheit tendenziell positiv aus, schließlich stufen 24 Experten stufen den DAX-Wert als "kaufenswert ("Buy") ein. Ein Analyst rät zum Übergewichten ("Overweight") und siebenmal wird die Aktie als haltenswert ("Hold") eingestuft. Unter den Ratings mit "negativem Touch" kann man derzeit zwei Verkaufsempfehlungen ("Sell") ausmachen. Außerdem wird zweimal zum Untergewichten ("Underweight") geraten. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele erstreckt sich von 105,00 bis 145,00 Dollar und ergeben einen Mittelwert in Höhe von 129,00 Dollar (aktuell: 114,53 Dollar).

SAP: Aufwärtstrend bekommt "Kratzer"

Mit dem vor wenigen Wochen erzielten Rekordhoch prallte der Softwaretitel zugleich an der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends ab. Unterhalb von 100 Euro verläuft eine wichtige Unterstützungszone, die es nun zu verteidigen gilt. Mit dem Verletzen der mittelfristigen 100-Tage-Linie und des kurzfristigen Aufwärtstrends wurden gleich zwei Verkaufssignale ausgelöst. So "richtig trübe" würde der Chart allerdings beim Bruch des langfristigen Aufwärtstrends aussehen. Dies wäre aber erst bei einem markanten Kursrutsch unter 88 Euro der Fall. Bis dahin weist die Aktie (aktuell: 99,14 Euro) noch einen Puffer von über elf Euro auf.







