Vonovia: Vor Quartalszahlen in luftiger Höhe

Vonovia-Aktie in Rekordlaune

Bildquellen: Vonovia, iStock, Marcin Kubiak/123RF

Das deutsche Immobilienunternehmen Vonovia -Aktie erlebt nach dem Platzen der US-Immobilienblase mittlerweile seit einem Jahrzehnt ein boomendes Marktumfeld. Extrem niedrige Zinsen, explodierende Schulden und Geldmengen haben den Sachwert Immobilie zu einem beeindruckenden Comeback verholfen.Analysten rechnen nun aber mit deutlich niedrigeren Unternehmensgewinnen. Nach einem Plus von 5,06 Euro (2017) sollen in den kommenden beiden Jahren die Gewinne um einiges niedriger auszufallen. Für das laufende Jahr wird ein Rückgang auf 3,21 Euro und für 2019 mit 2,69 Euro ein noch niedrigerer Wert von 2,69 Euro prognostiziert. Bei den Analystenurteilen überwiegen dennoch ganz klar die positiven Ratings. Unter den 21 von finanzen.net erfassten Analystenurteilen sprechen 15 Analysten eine Kauf-Empfehlung ("Buy") aus, während fünf Aktienexperten gegenüber der Aktie neutral ("Hold") gestimmt sind. Lediglich ein Analyst stuft den Immobilientitel gegenwärtig zum Verkauf ("Sell"). Die prognostizierten Kursziele reichen von 40,00 Euro (BNP Paribas) bis 55,00 Euro (UBS) und ergeben einen Durchschnittswert von 46,12 Euro (aktuell: 43,10 Euro).Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Vonovia-Aktie seit fünf Jahren in einem intakten Aufwärtstrend. Mitte August führte dies zu einem Rekordhoch von 43,22 Euro. Dabei fällt auf, dass der Immobilienwert regelmäßig technische Korrekturphasen aufweist. In den Jahren 2015, 2016 und 2018 gab es technische Rückschläge zu beobachten, die in der Spitze von 15 bis 27 Prozent reichten. In der vergangenen Woche markierte die Aktie sogar ein neues Rekordhoch bei über 44 Euro. Nun darf man gespannt sein, ob die vom Markt im Vorfeld der Quartalszahlen verteilten Vorschusslorbeeren gerechtfertigt waren.