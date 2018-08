Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die Index-Revolution

Die Deutsche Börse baut ihre ­gesamte Indexwelt um. Wie sich DAX, MDAX und Co verändern. Weshalb (fast) jeder Anleger ­davon betroffen ist. Welche Werte neu in die Indizes einziehen, ­welche rausfliegen. Die besten Investment­ideen.

Albtraum

Star-Historiker Niall Ferguson: Facebook & Co bedrohen die Demokratie.

Skepsis bei Autoaktien

Experten rechnen mit weiteren Gewinnwarnungen.

Asiaten unter Strom

Anbieter aus Fernost dominieren den Zukunftsmarkt für Akkus von Elektrofahrzeugen. Wie Anleger sich positionieren sollten.

Labiles Gebilde

Continental schockt die Anleger: Zum zweiten Mal in kurzer Zeit kassiert der DAX-Konzern die eigene Prognose. Die Gründe, die Aussichten.

"Wie soll ich mein Geld anlegen?"

Große Telefonaktion - die ­wichtigsten Fragen und was ­unsere Experten antworteten.

Angekratztes Image

Auch breit aufgestellte Fonds sind von den Turbulenzen in der Türkei betroffen. Wer am Bosporus viel investiert hat.

Aktie im Brennpunkt

Was der Brückeneinsturz von ­Genua für Hochtief bedeutet.

Der Macher

Bechtle-Chef Thomas ­Olemotz trimmt das ­IT-Haus auf ­Effizienz. Und kauft zu. Sein Ziel: Markt­führer in ­Europa.

Schulden für Synergien

Wieso der Deutschen Telekom ein schlechteres Rating droht.

Bausparkassen im Test

Die ­Bausparkassen feiern ein ­Comeback. Welche die besten sind.

Comeback der Industriemetalle

US-Präsident Trump lässt durch seinen Handelskrieg die Kurse von Kupfer & Co sinken. Doch manche der Rohstoffe bieten bald Chancen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



