Volkswagen: Am Dienstag auf dem Prüfstand

Nach der Gewinnwarnung bei Daimler darf man nun gespannt sein, ob es dem Massenhersteller Volkswagen im dritten Quartal besser ergangen ist. Mit Blick auf die von FactSet Research Systems erfassten Gewinnschätzungen gab es in den vergangenen drei Monaten eine eindeutige Abwärtstendenz zu beobachten. So haben die Analysten für das abgelaufene dritte Quartal bei dem Autohersteller ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie in Höhe von 5,64 auf 4,71 Euro nach unten revidiert. Für das laufende Quartal war hingegen ein leichter Anstieg der Prognosen von 5,08 auf 5,35 Euro registriert worden.Unter den insgesamt 28 erfassten Analystenmeinungen dominieren derzeit die Optimisten das Geschehen. So stufen aktuell 22 Experten den DAX -Wert als "kaufenswert ("Buy") ein, während bei der Aktie zweimal zum Übergewichten ("Overweight") geraten wird. Eine neutrale Haltung ("Hold") nehmen zwei Analysten ein. Zum Verkauf ("Sell") bzw. Untergewichten ("Underweight") wird jeweils einmal geraten wird. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele reicht von 125 bis 255 Euro und zieht einen Mittelwert von 196,96 Euro (aktuell: 136,88 Euro) nach sich.

Volkswagen: Charttechnisches Ungemach voraus

Im Oktober prallten die Vorzüge von VW an der 100-Tage-Linie ab und trübten dadurch das charttechnische Sentiment. Richtig ungemütlich dürfte es werden, falls die Unterstützungszone im Bereich von 135 Euro nicht halten sollte. Dann wäre nämlich der seit Anfang 2016 gebildete Aufwärtstrend akut gefährdet. Damals notierte der Autobauer aus dem DAX zeitweise sogar im zweistelligen Bereich. Sollten die Gewinne und Dividenden - wie von Analysten erwartet - tatsächlich ansteigen, sollte der Titel angesichts eines KGVs von unter fünf (für 2019) und einer Dividendenrendite von über 3,5 Prozent (für 2018) nach unten aber gut abgesichert sein, als sicher gilt dieses Szenario aber wahrlich nicht.







Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, VW, Bocman1973 / Shutterstock.com