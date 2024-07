Rally vor dem Aus?

Techaktien haben die jüngste Rally am Aktienmarkt angetrieben. Insbesondere KI-Titel standen in der Gunst der Anleger und haben den breiten Markt getragen. Am Mittwoch sind bei den Gewinneraktien aber deutliche Verluste zu sehen.

• Techtitel an der NASDAQ unter Druck

• Trump-Aussagen belasten die Märkte

• Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf



Mit teils kräftigen Verlusten fielen die hoch bewerteten US-Techtitel am Mittwoch auf. KI-Riese NVIDIA büßte an der NASDAQ 6,62 Prozent auf 118,43 US-Dollar ein, für Konkurrent AMD ging es zeitgleich 10,21 Prozent auf 159,43 US-Dollar abwärts, während Super Micro 6,92 Prozent auf 816,31 US-Dollar verloren.

Trump-Aussagen verstärken Druck auf Halbleitertitel

Dass ausgerechnet Halbleiteraktien unter Druck gerieten, ist Aussagen des frisch gebackenen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu schulden. Der Politiker hatte in einem Bloomberg-Interview über die Chipindustrie in Taiwan behauptet: "Sie haben etwa 100 % unseres Chipgeschäfts übernommen. Ich denke, Taiwan sollte uns für die Verteidigung bezahlen". Die Aktie des taiwanesischen Chipherstellers TSMC hatte darauf in Taiwan 2,37 Prozent schwächer geschlossen, da die Aussagen von Trump die Sorge über schärfere Beschränkungen für den Chiphandel aufkommen ließen, für den Fall, dass Donald Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident antreten wird.

Dass auch US-Titel im Windschatten der Aussagen an Boden verloren, ist der Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen durch die Regierungen in Asien zu schulden.

Nehmen Anleger bei NVIDIA-Aktie & Co. Gewinne mit?

Der kurzfristige Ausverkauf am Techmarkt dürfte aber auch dadurch zu begründen sein, dass Techtitel - insbesondere jene mit KI-Bezug - als hoch bewertet gelten. In einem derartigen Stimmungsumfeld reichen oftmals kleine Zweifel auf Anlegerseite, um diese zu Gewinnmitnahmen oder zum Umschichten ihrer Investments zu veranlassen. Das bestätigt auch Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management in einer Forschungsnotiz, aus der MarketWatch zitiert: "Nach der deutlichen Outperformance des Halbleitersektors in der ersten Jahreshälfte haben wir gesehen, dass einige Anleger ihr Engagement im KI-gebundenen Halbleitersektor auf Large-Cap-Plattformnamen und gewinnlose Technologie umgestellt haben".

Ob die Kursabschläge zu einer groß angelegten Korrektur bei Techtiteln sorgen wird, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.net