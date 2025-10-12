Ratspräsident Costa reist für EU zu Gaza-Gipfel nach Ägypten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa reist am Montag zu der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens. Er werde die Europäische Union bei der Zeremonie zum Nahost-Friedensplan im Küstenort Scharm el Scheich vertreten, teilte eine Sprecherin mit. "Der Plan bietet eine echte Chance, einen gerechten und nachhaltigen Frieden zu schaffen, und die EU ist fest entschlossen, diese Bemühungen zu unterstützen und zu seiner Umsetzung beizutragen", hieß es. US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatten Costa demnach zu dem internationalen Gipfel eingeladen./rdz/DP/zb