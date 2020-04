Nemetschek plant virtuelle Hauptversammlung - Aktie höher

Statt am 29. Mai in München soll sie nun rein virtuell am 19. Juni stattfinden, wie der Anbieter von Software für die Baubranche mitteilte. Die Möglichkeit zu virtuellen Hauptversammlungen hat der Gesetzgeber in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie geschaffen.

Anleger schicken die Aktien von Nemetschek am Montagmittag via XETRA 0,79 Prozent hoch auf 57,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Nemetschek Group