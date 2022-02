EVOTEC-Aktie bricht zweistellig ein: Bayer gibt Arzneikandidaten Eliapixant auf

Damit gingen die Rechte an allen P2X3-Assets wieder an EVOTEC zurück, teilte das Hamburger Biotech-Unternehmen EVOTEC mit. Bayer habe EVOTEC an diesem Freitag mitgeteilt, dass nach einer Prüfung von Studiendaten das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Eliapixant in den klinisch untersuchten Indikationen nicht mehr positiv sei.

Das Entwicklungsprogramm stammte aus einer früheren Multi-Target-Forschungs-Allianz zwischen Bayer und EVOTEC. Bayer untersuchte den Wirkstoff unter anderem zur Behandlung von chronischem Husten. Im vergangenen Herbst war im Ergebnis einer Dosierungsfindungsstudie noch von einem positiven Nutzen-Risiko-Profil die Rede gewesen.

EVOTEC erklärte, sobald verfügbar werde man alle der Entscheidung zugrundeliegenden Daten bewerten und alle Optionen in Betracht ziehen. Bayers Entscheidung habe keinerlei Einfluss auf die strategischen Unternehmensziele des Aktionsplans 2025.

So reagiert die EVOTEC-Aktie

Das Aus für den Wirkstoffkandidaten Eliapixant in der Kooperation mit Bayer hat am Freitag den Kurs von EVOTEC unter Druck gesetzt. Nach einer minutenlangen Handelsunterbrechung sackte der Kurs um 17 Prozent auf gut 30 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Ende März 2021. Der Handel wurde daraufhin ein zweites Mal unterbrochen. Bayer und EVOTEC kooperierten bei der Entwicklung des Wirkstoffs.

Die Investmentbank Jefferies prognostizierte in einer Studie von Ende November für den Wirkstoff ein Umsatzpotenzial von in der Spitze (Peak Sales) 1,6 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet auf den EVOTEC-Kurs sei dieser geschätzte zwei Euro wert. Eliapixant sei in der Entwicklung weit fortgeschritten, einer Marktzulassung maß Analyst Peter Welford seinerzeit eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent bei.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock, REMY GABALDA/AFP/Getty Images