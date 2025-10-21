DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Nas23.004 +0,1%Bitcoin97.944 +3,1%Euro1,1618 -0,2%Öl61,46 +0,9%Gold4.118 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Apple 865985 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Rechte Mehrheit stoppt EU-Gesetz für Waldüberwachung

21.10.25 17:02 Uhr

STRASSBURG (dpa-AFX) - Eine rechte Mehrheit im Europaparlament hat einen Vorschlag der EU-Kommission für ein Waldüberwachungsgesetz abgelehnt. 370 Abgeordnete stimmten gegen das Vorhaben, 264 dafür und 9 enthielten sich.

Wer­bung

Wie aus Angaben des Europaparlaments hervorgeht, kam die Mehrheit durch die Stimmen der Fraktionen rechts der Mitte zusammen. Gegen das Vorhaben stimmten etwa Abgeordnete der EVP-Fraktion, zu der unter anderem CDU und CSU gehören, und der rechtskonservativen EKR, zu der etwa die Partei von Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört.

Zudem stellten sich die Abgeordneten des Rechtsaußen-Bündnis PfE um Ungarns Regierungschef Viktor Orban und der Partei Rassemblement National (RN) von Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen sowie der ESN-Fraktion, der unter anderem die AfD angehört, gegen das Waldüberwachungsgesetz.

Unübliche Mehrheit

Für die Ablehnung stimmten auch 20 Liberale und zwei Sozialdemokraten. Die Stimmen der ESN und der Liberalen wären für eine Mehrheit nicht notwendig gewesen. Normalerweise werden die Mehrheiten im Europaparlament in der Mitte von den Fraktionen der EVP, der Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen gebildet und teils von EKR und Grünen unterstützt. Im EU-Parlament wird die EVP von Sozialdemokraten und Grünen immer wieder kritisiert, Mehrheiten mit Rechtsaußenkräften zu bilden.

Wer­bung

Mit dieser Abstimmung hat das Parlament den Kommissionsvorschlag faktisch zurückgewiesen. Die EU-Kommission hatte den Gesetzesvorschlag im November 2023 vorgelegt, um Wissenslücken über den Zustand der Wälder zu schließen.

Durch bessere Überwachung sollten Wälder widerstandsfähiger gegen grenzüberschreitende Bedrohungen wie Schädlinge, Dürren und Waldbrände werden. Dabei ging es vor allem darum, einheitliche Daten zum Zustand der Wälder zu erheben. Kritik gab es unter anderem daran, dass eine zu große Bürokratielast durch die Vorgaben befürchtet wurde./mjm/DP/stw